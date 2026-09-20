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Героят на Черноморец: Посвещавам хеттрика на баща ми, Кристиано ми е идол, утре съм на училище

  • 20 сеп 2026 | 22:49
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Младият нападател на Черноморец (Бургас) Ростислав Костенски говори след победата над Етър с 4:1 насред Велико Търново. 17-годишният футболист наниза хеттрик в мрежата на "виолетовите". Той призна, че утре трябва да бъде на училище и че Кристиано Роналдо е неговият идол.

"Всеки мач излизаме за три точки. Футболните аргументи бяха на наша страна. Имам 7-8 мача в професионалния футбол, това ми е най-специалният мач. Посвещам този хеттрик на моя баща, който е винаги до мен. Поздравявам и колектива в съблекалнята, както и треньорския щаб, който реши да ме пусне на терена. Капитанът Живко Петков винаги е до мен и ме подкрепя. Гледаме мач за мач, всеки мач гоним три точки и да вървим нагоре в класирането. Аз всеки мач се старая да давам 100% от себе си, да решавам мачове и да вървя нагоре.

17-годишен изригна с хеттрик и разпука Етър насред Велико Търново
17-годишен изригна с хеттрик и разпука Етър насред Велико Търново

Да, бях на проби в Емполи. В Италия динамиката е много по-голяма оттук. Бях на проби четири дни: три тренировки и една контрола, имахме преговори, но си останах тук. В дубъла на Черноморец със Станислав Жеков се борихме да влезем в Трета лига, две години бях в "А" окръжната в Бургас. От Кристиано Роналдо копирам само работата извън терена, той мисли само за футбол всяка една минута, той е моят идол, защото всичко е постигнал с работа, нямал е толкова голям талант. Утре съм на училище, да. Много ми е трудно, ясно ми е, образованието е много важно, както и спортът", заяви тийнейджърът.

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