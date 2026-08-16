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Монтана обяви групата си за двубоя с Марек

  • 16 авг 2026 | 00:26
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Монтана обяви групата си за двубоя с Марек

Футболистите на Монтана няма да бъдат събирани на лагер преди мача с Марек в неделя. След днешната тренировка старши треньорът Божо Джуркович ги пусна да се приберат по домовете си. Утре от 10:00 часа отборът ще има още едно занимание и след него ще бъде обявена официално групата за мача с тима от Дупница.

Сръбският наставник на монтанци няма избор, след като към трайно контузените Джан Хасан, Ивелин Георгиев и Владислав Цеков-Каската се присъединиха вратарят Васил Симеонов и полузащитникът Стефан Каменов. Първият е с травма на рамото, а вторият пострада при загубата с 2:3 от Янтра в предишния кръг. Каменов бе готов да играе на инжекции, но от клуба решиха да не рискуват.

Групата на Монтана за мача с Марек:

вратари: Юлиян Весков, Никола Кръстев;

защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Влади Ласков, Марио Балъков;

полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Борил Григоров, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Христо Иванов, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Петър Тодоров, Оджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев, Стив Траоре.

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