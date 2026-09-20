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Ангел Стойков: Показахме концентрираност

  • 20 сеп 2026 | 23:27
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Ангел Стойков: Показахме концентрираност

Ангел Стойков коментира победата на водения от него Черноморец (Бургас) с 4:2 над тима на Етър в срещата междъ двата отбора от родната Втора лига. Специалистът нямаше как да бъде недоволен от трите точки, които утвърдиха в челото неговия тим на втория ни ешалон, като добрата вест за развитието на "акулите" бе и хеттрика на младия Станислав Костенски, който е роден през 2009 г.

"Мисля, че напълно заслужена победа. Показахме много концентрираност в мача, опитахме се да пресираме високо, въпреки че бяхме на чужд терен. В по-голямата част се справихме и радостното е, че успяхме да оползотворим головите ситуации. Разбира се, леко така има недоволство от моя страна за допуснатите два гола, но наистина стана открит мач, дължи се и на съперника, който винаги играе открит футбол и се надявам зрителите да са били доволни.

Ние още като пристигнахме на стадиона, поздравих домакините със състоянието на терена. Наистина е удоволствие да се играе тук, още повече на осветление. Относно играта на Етър - тези футболисти поддържат този стил на игра вече втора година, всички отбори знаят, че те играят по този начин и както бе в наша полза резултата, можеше и да бъде в тяхна. Но радващото е, че днес беше в наша полза и наистина играхме по-добре днес.

Ние така сме направили селекцията, така че два от защитниците, тази средната ос, халфове и нападатели е изключително важна", каза Сойков.

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