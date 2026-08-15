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Кадрови проблеми за Монтана преди сблъсъка с Марек

  • 15 авг 2026 | 09:20
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ПФК Монтана приема Марек (Дупница) в среща от четвъртия кръг на Втора лига. Двубоят е в неделя, 16-ти август, от 20:00 часа на стадион “Огоста”.

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“Сините” допуснаха първото си поражение в миналия кръг, когато отстъпиха с 2:3 на гости на Янтра (Габрово) с гол, реализиран отвъд минималното добавено време и секунди, след като имаха възможност самите те да запишат втората си победа.

По-лошата новина е, че още през първото полувреме полузащитникът Стефан Каменов трябваше да бъде принудително заменен и почти сигурно няма да бъде на разположение за предстоящата среща с Марек.

Аут остава и титулярният страж и капитан на тима Васил Симеонов, чиято травма в рамото не е отшумяла.

Допълнителни проблеми дойдоха и от факта, че през седмицата вирусно заболяване застигна Кристиян Вълков и Петър Атанасов, но с тях ситуацията е по-добра.

Припомняме, че и левият бек Джан Хасан е с тежка контузия и ще отсъства дълго време.

За последно Монтана срещна Марек през миналия сезон за Купата на България, когато спечели с 4:1 в Дупница.

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