Иван Иванов: Ние сме в много тежко психологическо състояние

Иван Иванов говори след неприятното поражение на водения от него Етър с 2:4 от тима на Черноморец (Бургас). „Болярите“ дори можеха да отнесат по-сериозно поражение, но попадение в добавеното време смекчи загубата, а старши треньорът определено нямаше как да е доволен от подобна развръзка. Това е продължение на негативната тенденция от миналия кръг, когато търновлии също допуснаха четири попадения във вратата си при мача с Хебър (Пазарджик), като разборът след този двубой се е превърнал и в причината Иванов да пропусне традиционното интервю след последния съдийски сигнал, за което се извини в началото на изказването си тази вечер.

„Първо, искам да се извиня на вас, на феновете, на хората, които гледат мачовете във Втора лига за това, че миналия кръг пропуснаха интервюто. Знаете, че не е нарочно, просто имах тежък разговор с футболистите и с течение на времето се изгубихме в разговора и малко закъсняхме, така че това си го взимам като забележка“, уточни Иванов.

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Иначе в голяма част от отзива си днес наставникът на „болярите“ акцентира върху лошото психологическо състояние на неговите състезатели.

„Относно въпроса за днешния мач – ние сме в много тежко психологическо състояние явно. Почнали сме да анализираме неща, свързани с потенциала, нивото на отбора от спортно-техническа гледна точка и от чисто психологическа гледна точка.

Периодът, пак казвам, ни е много труден. Опитвам се, старая се да не нападам футболистите публично, но мисля, че те трябва да си изтърпят критиката и тя трябва да дойде директно от мен, защото това, което показват до момента, директно им го заявяваме. Миналия сезон, когато нямаше очаквания към този отбор, макар и крехката възраст – тя не е оправдание, те се чувстваха, така да кажем, по-спокойни. Този кръг ние заявихме някаква цел, искаме да бъдем сред водещите отбори, особено след първите три кръга, в които постигнахме много добри победи за мен с много добри игри общо взето...

След това, сигурно и аз имам вина, нормално е, когато футболистите да направят нещо хубаво, да се заговори за тях да политат в облаците общо взето. И след първата грешка, която направихме с Рилски Спортист – дербито, след това което винаги има някакъв допълнителен заряд, го загубихме и влязохме в много лошо психологическо състояние. Защото няма как да ми обясните – миналия сезон играхме с Черноморец, играхме и контроли даже лятото, играли сме общо три мача... Смятам, че и в трите мача стояхме в пъти по-добре и от съперника и след два месеца ние изглеждаме по този начин. Всичко отива на психика.

Млада група от футболисти, без лидери вътре на терена. Един другиго не могат да се подпомагат, защото има два варианта за мене – събираш група от футболисти на 21-22-23-годишни. Те взимат тази енергия цялата и започват да носят на напрежение, да се справят с трудни ситуации, които да се случват по време на мачовете и те израстват много по-бързо и ще бъдат много по-подготвени за българския футбол като цяло. Другият вариант – просто няма лидери, няма кой да ги поведе, няма кой в трудни ситуации да се нагърби с тази отговорност, а реално при тях се получава точно обратният ефект.

Аз съм сигурен, че те са добри футболисти. Ако всеки един от тях го вкараме в среда, в която има повече 27-28-29-30-годишни футболисти, всеки от тях ще има добро ниво. Но ние като физика, чисто като телосложение сме слабички и това неминуемо оказва влияние на характера. По-свитички сме така, пак казвам, че не можем да държим на напрежение и отговорности и това се отразява на футболистите. Така че трябва да се направи един дълбок анализ, за да можем да преценим накъде отиват нещата в развитието на футболистите и на отбора, разбира се, като цяло“, каза Иванов.

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След това Иванов бе запитан и за големия прелом в неговия отбор, който традиционно е силен домакин, но през последния месец има отлив и в резултатите, включително на стадион „Ивайло“ в старопрестолния град.

„Ще кажа така – и миналия сезон, и този сезон в домакинските мачове ние се чувствахме много комфортно, много уверени. И с Янтра сме губили, и с Берое – ето, други мачове давам за пример, ние показваме съвсем друго лице. Но с оглед последните две гостувания, с оглед очакванията, които имаше към футболистите и заявявам аз категорично казвам, по принцип ние търсим тези футболисти да бъдат в челото на класирането и да са първи-втори-трети-четвърти или пети, мисля, че това е нивото на отбора. По принцип от чисто спортно-техническа гледна точка, но ментално, ние вече със сигурност този месец ни показва, че ние не сме готови да излезем от тази ситуация така лесно.

И мисля, че така българският спортист – и вече вчера волейболистите, общо взето там ни е слабата част като народност – не сме издръжливи психологически и не можем да носим на напрежение. Тъй де, вижда се много сериозен страх във футболистите. Вижда се, че не играят с тази лекота, с която играха преди, но най-големият също, който мога да каже е, че дори в този мач – броих ситуациите са 10-10 (примерно), съперникът си ги реализира, има качество на удара, малко по-агресивни са в наказателното поле, докато доста често ние пропускаме ситуации.

С Хебър първите две ситуации бяха за нас, ако бяхме вкарали, мачът можеше да отиде в друга посока. Също тук пропуснахме и подминахме някаква ситуация, която трябваше да вкараме и веднага допуснахме елементарно гол. Пак казвам – най-големият проблем на този отбор е, когато допусне два гола. Допуснем ли два гола – трудно. Винаги можем да се върнем, особено на наш терен, но тук на наш терен за първи път ни се случи да губим с два гола и просто си пролича, че няма тази енергия, с която да обърнем мача и да постигнем някакъв положителен резултат“, каза още Иванов.

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След това Иванов бе запитан и за панацеята за връщането на отбора към правилните резултати.

„Аз ще ви кажа така сега – да, те са 22-годишни средна възраст, горе-долу, плюс-минус. Колко време трябва да им дадем? Една година играят с един треньор – това колко често се случва в България да работят една година с един треньор? Нали така – рядко! Тоест аз като треньор им дадох първите шест месеца пълна свобода да се чувстват напълно свободни и да не се притесняват от грешка. Аз самият им заявих на тях още на първия месец, че след шест месеца аз ще почна да изисквам от тях. Тоест, да изисквам. Като почна да изисквам, ще вкарвам известно напрежение. Логично – ще търсим някакво развитие.

Оттам загатнахме или по-скоро те ме излъгаха, че могат да се справят, но нямаше цел в първенството конкретна. Ние заявихме преди началото на сезона зона конкретна цел. Пак стигнахме до това ниво да постигаме лоши резултати и се вижда, че трудно ще излезем, но общо взето за това сме събрани група от футболисти. Пак казвам – вината е изцяло моя, в която аз не съм анализирал психическата устойчивост на футболистите или как те биха се справили с такъв тип напрежение.

Ти ако ме питаш мен специално – аз мога да кажа, бил съм много по-талантлив от тях, израснал съм в друго поколение, в което аз трябва да се боря във всяка една среда от тях, за да се покажа. Тоест, аз имам притежание и на едното, и на другото. На едно ниво нормално за България, така да кажем. Докато при тях да кажем – при тях не е чистият талант, който да имат тези качества. Чистият талант има и това качество – реално да бъде победител. Те трябва да минават много трудности, с много усилия и с много работа да стигнат до някакво такова ниво.

Аз пак ще се върна на преди. Просто нямаме опитните футболисти, които да поведат тези млади момчета. А те са събрани 7-8-10 някои от тях в стартовия състав, които са на една и съща възраст и те не могат да се поведат“, допълни Иванов.

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