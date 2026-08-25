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  3. Милан преговаря активно с три клуба за Леао, той вече е затворил няколко врати

Милан преговаря активно с три клуба за Леао, той вече е затворил няколко врати

  • 25 авг 2026 | 14:18
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Милан преговаря активно с три клуба за Леао, той вече е затворил няколко врати

Милан в момента преговаря активно с три клуба за евентуален трансфер на Рафаел Леао. Според информациите в италианските медии това са Астън Вила, Тотнъм и Галатасарай, който вече от доста време прави опити да привлече португалеца. Твърди се, че ръководството на Милан все още не намалява цената на крилото и търси за него между 50 и 60 милиона евро, въпреки че Леао не влиза в плановете на Рубен Аморим, а до затварянето на прозореца има само още няколко дни.

Предполагаше се, че Леао предпочита трансфер в Премиър лийг, но според Николо Скира португалецът вече е отхвърлил оферти на Нюкасъл и Ал-Хилал, като освен това в нито един момент не е отворил вратата за Астън Вила, тъй като бирмингамци са му предложили ниска заплата. Източникът твърди, че за самия Леао в момента има само две възможности - или да премине в Галатасарай, или да остане в Милан.

Леао пропусна първия мач от новия сезон в Серия "А" заради контузия.

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