Какво предстои във втория кръг на Елитната група до 17 години?

Вторият кръг в Елитната група до 17 години ще предложи осем двубоя. Програмата започва в петък, 21 август, а останалите седем срещи ще се изиграят в събота. Голям интерес предизвиква сблъсъкът между Лудогорец и Левски – два от отборите, които стартираха сезона с победи и без допуснат гол.

Кръгът беше открит днес с мача между Локомотив Пловдив и Славия, който завърши при нулево равенство. Така двата отбора записаха първите си точки, след като в първия кръг „смърфовете“ загубиха с 0:4 от Левски, а „белите“ отстъпиха с 0:1 пред Национал.

Съботната програма започва в 9:00 часа. Нефтохимик приема ЦСКА 1948 в двубой между два от победителите в първия кръг. Бургазлии надделяха с 2:1 при гостуването си на Арда, докато столичани се наложиха с 4:1 над Хебър.

По същото време Хебър ще се изправи срещу ЦСКА. Тимът от Пазарджик ще опита да се реваншира за загубата на старта, но срещу себе си ще има „армейците“, които започнаха убедително с успех с 4:0 над Пирин.

Изцяло пловдивски сблъсък противопоставя Ботев и Академик от 9:00 часа. „Канарчетата“ спечелиха точка при равенството 1:1 със Септември, а Академик стартира с резултатна победа с 4:2 над Етър.

От 9:30 часа Пирин приема Септември. Благоевградчани ще търсят първи точки след поражението от ЦСКА, докато столичният тим ще се опита да запише първа победа след равенството с Ботев Пловдив.

Един от най-очакваните двубои в кръга започва в 10:30 часа, когато Лудогорец приема Левски. Разградчани спечелиха с 2:0 срещу Черно море в първия кръг, а „сините“ победиха Локомотив Пловдив с 4:0. Така един срещу друг ще се изправят два отбора, които все още нямат допуснат гол.

Последните две срещи са с начален час 16:00. Национал посреща Арда, след като столичани стартираха сезона с минимален успех с 1:0 над Славия. Тимът от Кърджали ще търси първи точки след домакинското поражение с 1:2 от Нефтохимик.

Черно море и Етър ще се изправят един срещу друг във Варна. „Моряците“ загубиха с 0:2 от Лудогорец на старта, докато великотърновци отстъпиха с 2:4 в резултатното си гостуване на Академик Пловдив.

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