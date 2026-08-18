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ЦСКА стартира сезона с убедителна победа над Пирин при U17

  • 18 авг 2026 | 15:25
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ЦСКА победи Пирин с 4:0 в среща от първия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. 

„Червените“ откриха резултата още в деветата минута, когато Георги Киров се разписа за 1:0. Това остана единственото попадение през първото полувреме и двата отбора се оттеглиха на почивката при минимална преднина за домакините.

Само три минути след подновяването на играта Георги Киров отново бе точен и удвои аванса на ЦСКА, оформяйки своя дубъл.

В 71-вата минута Марк Илков покачи на 3:0, а крайния резултат оформи Виктор Цанков с попадение в 86-ата минута.

Така ЦСКА започна новия сезон с категорична победа, четири отбелязани гола и чиста мрежа.

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