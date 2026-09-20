0 от 10: положението на Пирин (Благоевград) във Втора лига става безнадеждно

Кошмарната негативна серия на Пирин (Благоевград) продължи и след 10-ия кръг във Втора лига. “Орлетата” загубиха с 1:2 домакинството си на Фратрия и по този начин записаха десето поредно поражение от началото на сезона.

Георги Атанасов откри за гостите в 17-ата минута, а пет по-късно Станислав Дюлгеров удвои.

Благоевградчани се върнаха в двубоя с попадение на Тони Тасев в 35-ата минута, но след почивката така и не успяха да реализират още веднъж, за да спечелят първа точка.

Загубата остави “орлетата” твърдо на последното 18-то място. Също така тимът е с най-слабите атака и защита. До момента се е разписал едва четири пъти в първенството, но за сметка на това е допуснал цели 32 попадения в своята врата.

Пирин (Благоевград) 1:2 Фратрия

0:1 Георги Атанасов (17)

0:2 Станислав Дюлгеров (22)

1:2 Тони Тасев (35)

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