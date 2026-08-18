ЦСКА 1948 стартира с убедителна победа над Хебър при юношите до 17 години

ЦСКА 1948 победи Хебър с 4:1 в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на терена на Академията на „червените“ в София.

Домакините откриха резултата в 12-ата минута чрез Борислав Миров, а в 26-ата Мартин Данчев удвои аванса им. В 38-ата минута ЦСКА 1948 получи право да изпълни дузпа, която Борислав Миров реализира за 3:0 и така оформи своя дубъл.

Хебър успя да върне едно попадение непосредствено преди почивката. В 43-тата минута Константин Асенов бе точен от наказателен удар и намали изоставането на пазарджиклии на 1:3.

През второто полувреме домакините получиха още една дузпа, но вратарят на Хебър Калоян Минчев се отличи със страхотно спасяване и запази резултата непроменен.

Все пак в 80-ата минута Йоан Първанов отбеляза четвъртия гол за ЦСКА 1948 и оформи крайното 4:1. Така „червените“ започнаха новия сезон с убедителна победа и три точки.

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