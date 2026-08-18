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  3. Нефтохимик победи Арда в мач с три късни гола

Нефтохимик победи Арда в мач с три късни гола

  • 18 авг 2026 | 13:08
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Нефтохимик постигна победа с 2:1 като гост на Арда в среща от първия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на стадион „Юнак“ в Ардино.

Първото полувреме завърши без попадения, но в неговия край домакините останаха с човек по-малко. В 44-тата минута Велислав Бонев получи директен червен картон.

Нулевото равенство се запази до заключителните минути, когато гостите се възползваха от численото си преимущество. Максим Киряков откри резултата в 82-рата минута, а шест минути по-късно Стоян Стоянов удвои аванса на Нефтохимик.

Арда не се предаде и в четвъртата минута на добавеното време Божидар Николов намали на 1:2. За повече обаче не остана време и Нефтохимик си тръгна с трите точки от гостуването.

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