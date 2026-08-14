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  3. Национал започна с победа в Елитната група до 17

Национал започна с победа в Елитната група до 17

  • 14 авг 2026 | 12:28
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Национал започна с победа в Елитната група до 17

Национал започна с победа участието си в Елитната група до 17 години. „Зелените“ се наложиха с минималното 1:0 над Славия в първия кръг на шампионата.

Двубоят започна равностойно, като първите по-добри възможности бяха на сметката на Славия. „Белите“ обаче не успяха да се възползват от създадените ситуации.

В края на първото полувреме Национал бе много близо до откриването на резултата. Александър Станчев отправи удар, който срещна напречната греда, а след това топката тупна около голлинията и бе изчистена от защитата на Славия. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

След подновяването на играта Станчев отново бе близо до гола, но негов удар за втори път срещна напречната греда на вратата на Славия.

В 59-ата минута „белите“ останаха с човек по-малко, след като Велислав Иванов получи директен червен картон.

Въпреки численото си намаление, Славия не се отказа и през заключителните 30 минути стоеше добре на терена. Столичани дори имаха две добри възможности да стигнат до гол, но не успяха да ги реализират.

Когато двубоят изглеждаше, че ще завърши без попадения, Александър Станчев се превърна в герой за Национал. В първата минута на добавеното време нападателят отправи прецизен удар и изпрати топката в мрежата на Славия, с което донесе трите точки на своя тим.

Така Национал стартира сезона в Елитната група U17 с драматична победа с 1:0 над Славия.

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