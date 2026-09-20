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Моралес отказа да се оправдае с терена и заяви: Следващия месец ще е много тежко за ЦСКА

  • 20 сеп 2026 | 20:14
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Временният старши треньор на ЦСКА - Даниел Моралес, не се оправда с терена след равенството (1:1) срещу Локомотив (Пловдив) на "Лаута". Бразилецът допълни, че отборът му отново е показал достойнство, но не е бил достатъчно агресивен и играта му без топка е куцала. Също така Моралес предупреди, че през следващия месец предстоят много тежки мачове за ЦСКА.

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“Този отбор показа достойнство. Изигра толкова много мачове за кратко време. Показа достойнство, но бе малко тежък на терена и липсваше креативност. Имахме достоен противник, който противодейства на нашите акции. Този отбор има голям потенциал и ще прогресира. Днес не направихме достатъчно. Трябва да сме по-креативни, когото загубим топката.

Почти не сме водили тренировки, отакакто съм начело на отбора.

Играеше се в тяхната половина, но нямахме агресията да завършим атаките. Липсваше малко креативност и агресия. Когато отбор играе в нисък блок, трябва да сме доста добре в играта без топка, не беше толкова добре, колкото миналите два мача. Такъв е животът. Пожелавам на този клуб да се развива, защото хората в клуба го заслужават. Името на ЦСКА е много голямо.

Не мисля, че причината за равенството е в лошия терен. Той е и за двата отбора. Когато ядеш мусака, нямаш друго ядене. Сядаш и го ядеш. Трябва да се адаптираш. Жалко, че в лигата има лоши терени, но това е положението. Футболистите трябва да си починат и да забравят малко за футбол. Следващия масец ще е много тежко за ЦСКА с толкова много мачове.

Когато този отбор има нужда от Даниел Моралес, ще съм на линия. От 2016 година работя в този клуб с едно прекъсване. Ръководството прави всичко възможно и ще избере най-доброто за нашия клуб", завърши Моралес.

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