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Академик (Пловдив) надви Етър в голово шоу при U17

  • 18 авг 2026 | 15:20
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Академик Пловдив победи Етър с 4:2 в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на изкуствения терен на „Арена Айсберг“ в Пловдив.

Домакините започнаха силно и поведоха още в 11-ата минута с попадение на Георги Костадинов. В 23-тата минута Тихомир Язов удвои аванса на Академик, а Виктор Танчев направи резултата 3:0 в 37-ата минута.

Минути преди почивката Етър получи възможност да намали изоставането си от дузпа, но вратарят на пловдивчани Константин Кунев се отличи с отлично спасяване и запази преднината от три гола.

През второто полувреме Академик продължи да контролира резултата и в 74-тата минута Александър Петров покачи на 4:0.

В заключителните минути „виолетовите“ успяха да направят загубата си по-почетна. Денис Велиев се разписа в 87-ата минута, а Емир Мехмедов оформи крайното 4:2 в последната минута на редовното време.

Така Академик (Пловдив) започна новия сезон с три точки, а ключов за успеха се оказа и вратарят Константин Кунев със спасената дузпа през първото полувреме.

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