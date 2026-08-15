Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив) U17
  3. Септември и Ботев (Пд) не се пробедиха при U17

Септември и Ботев (Пд) не се пробедиха при U17

  • 15 авг 2026 | 11:50
  • 331
  • 0
Септември и Ботев (Пд) не се пробедиха при U17

Септември и Ботев Пловдив завършиха 1:1 в двубой от първия кръг на Елитната група до 17 години. За домакините се разписа Борис Гогов, а Даниел Тосев бе точен за „канарчетата“.

Срещата започна равностойно, като през първите 30 минути двата отбора не успяха да създадат сериозни голови положения. В 33-ата минута обаче Борис Гогов откри резултата с хубав удар от границата на наказателното поле, давайки аванс на Септември – 1:0.

Преднината на домакините се задържа само минута. След добро центриране от левия фланг Даниел Тосев засече топката и възстанови равенството – 1:1.

Малко след това Ботев бе близо до пълен обрат. Антоан Добрев отправи опасен удар, който срещна горната греда, след което топката тупна на голлинията и излезе. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равен резултат.

През второто полувреме Септември бе по-активният отбор и създаде напрежение пред вратата на пловдивчани след няколко статични положения и ъглови удари. До нов гол обаче не се стигна.

В крайна сметка двата отбора поделиха точките при 1:1 в първия си мач за новия сезон в Елитната група до 17 години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Пд) с нов трансфер

Спартак (Пд) с нов трансфер

  • 15 авг 2026 | 10:15
  • 1240
  • 0
Анатоли Нанков се завърна в ЦСКА

Анатоли Нанков се завърна в ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 09:58
  • 3169
  • 5
Миньор се готви с настроение за дербито с Беласица

Миньор се готви с настроение за дербито с Беласица

  • 15 авг 2026 | 09:44
  • 1611
  • 0
Миньор привлече нов вратар

Миньор привлече нов вратар

  • 15 авг 2026 | 09:35
  • 1165
  • 0
Добри новини за Спартак (Плевен): Опитен играч се завръща за следващия мач

Добри новини за Спартак (Плевен): Опитен играч се завръща за следващия мач

  • 15 авг 2026 | 09:31
  • 766
  • 0
Красимир Бислимов: Към момента вървим добре

Красимир Бислимов: Към момента вървим добре

  • 15 авг 2026 | 09:26
  • 636
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Гърция обявиха трансфера на Гриуч в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

В Гърция обявиха трансфера на Гриуч в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

  • 15 авг 2026 | 12:15
  • 4974
  • 9
Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

  • 15 авг 2026 | 07:09
  • 9278
  • 24
ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

  • 14 авг 2026 | 23:09
  • 50085
  • 168
Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

  • 15 авг 2026 | 08:36
  • 10960
  • 75
Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

  • 14 авг 2026 | 20:25
  • 46656
  • 34
България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

  • 15 авг 2026 | 11:04
  • 1630
  • 0