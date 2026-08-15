Септември и Ботев (Пд) не се пробедиха при U17

Септември и Ботев Пловдив завършиха 1:1 в двубой от първия кръг на Елитната група до 17 години. За домакините се разписа Борис Гогов, а Даниел Тосев бе точен за „канарчетата“.

Срещата започна равностойно, като през първите 30 минути двата отбора не успяха да създадат сериозни голови положения. В 33-ата минута обаче Борис Гогов откри резултата с хубав удар от границата на наказателното поле, давайки аванс на Септември – 1:0.

Преднината на домакините се задържа само минута. След добро центриране от левия фланг Даниел Тосев засече топката и възстанови равенството – 1:1.

Малко след това Ботев бе близо до пълен обрат. Антоан Добрев отправи опасен удар, който срещна горната греда, след което топката тупна на голлинията и излезе. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равен резултат.

През второто полувреме Септември бе по-активният отбор и създаде напрежение пред вратата на пловдивчани след няколко статични положения и ъглови удари. До нов гол обаче не се стигна.

В крайна сметка двата отбора поделиха точките при 1:1 в първия си мач за новия сезон в Елитната група до 17 години.

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