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  3. Елитната група до 16 години: Какво ни очаква във втория кръг?

Елитната група до 16 години: Какво ни очаква във втория кръг?

  • 21 авг 2026 | 14:42
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Вторият кръг в Елитната група до 16 години ще предложи осем двубоя, седем от които ще се изиграят в неделя, 23 август. След интересното начало на сезона победителите от първия кръг ще се опитат да затвърдят добрия си старт, а останалите отбори ще потърсят първите си точки.

Програмата започва в 10:00 часа с две срещи. Пирин приема ЦСКА 1948 в Благоевград. Домакините ще търсят отговор след поражението с 0:4 от Септември, докато столичани пристигат със самочувствие след минималната победа с 1:0 над Левски.

По същото време Академик Пловдив се изправя срещу ЦСКА. Пловдивчани започнаха сезона с успех с 2:1 като гости на Арда, а „армейците“ завършиха 1:1 с Черно море. Предстоящият двубой ще бъде първо домакинство за Академик в новата кампания.

От 11:00 часа Национал посреща Дунав. Столичният тим стартира с победа с 3:1 над Етър, докато русенци допуснаха минимално поражение с 0:1 от Черноморец Бургас.

Също от 11:00 часа Черноморец ще приеме Славия. Двата отбора влизат в срещата след победи. Бургазлии спечелиха гостуването си на Дунав с 1:0, а „белите“ надделяха над Ботев Пловдив с 5:3 в най-резултатния мач от първия кръг.

Левски и Арда също ще се срещнат от 11:00 часа. И двата състава ще преследват първите си точки, след като „сините“ отстъпиха с 0:1 на ЦСКА 1948, а тимът от Кърджали загуби с 1:2 от Академик Пловдив.

Половин час по-късно Локомотив Пловдив приема Септември. „Смърфовете“ започнаха с поражение с 1:3 от Лудогорец, докато септемврийци записаха най-убедителната победа в първия кръг – 4:0 срещу Пирин.

Неделната програма ще завърши в 18:00 часа с двубоя между Етър и Черно море. Великотърновци загубиха с 1:3 от Национал на старта, а „моряците“ спечелиха точка при гостуването си на ЦСКА след равенство 1:1.

Последната среща от кръга ще се изиграе в понеделник, 24 август. От 11:15 часа Ботев Пловдив приема Лудогорец. „Канарчетата“ ще търсят първи успех след поражението с 3:5 от Славия, докато разградчани ще опитат да продължат победния си ход след успеха с 3:1 над Локомотив Пловдив.

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