Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

Клубовете в Премиър лийг за разделени относно нагласите си за потенциалните наказания на Манчестър Сити след решението на независимата комисия, че клубът е виновен по 114 от 115-те обвинения във финансови нарушения. Според "Дейли Телеграф" една част от водещите тимове смятат, че нарушенията са толкова сериозни, че "гражданите" трябва да бъдат изхвърлени не само от Премиър лийг, но и по-долните професионални нива на английския футбол, и да започнат начисто от аматьорските дивизии. Други обаче са на мнение, че подобен ход би бил своеобразно "търговски самоубийство" за цялата лига, която ще претърпи много сериозен удар върху репутацията си. Има и опасения, че ако Сити бъде изхвърлен от Висшата лига, клубът може да се окаже в основата на кампания по възраждането на идеята за създаване на Европейска суперлига.

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За да се стигне изобщо до такова наказание, то трябва да бъде подкрепено от 15 от 20-те елитни клуба в Англия.

Провели са се и задълбочени правни консултации за оценка на очакваното наказание от страна на независимата комисия, като един от водещите правни съветници е изказал хипотезата за отнемане на между 160 и 200 точки, разпределени в рамките на няколко сезона, основавайки се на формулата за финансови санкции, прилагана по-рано спрямо Евертън и Нотингам Форест.

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