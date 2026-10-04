Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

  • 4 окт 2026 | 14:51
  • 1350
  • 1

Клубовете в Премиър лийг за разделени относно нагласите си за потенциалните наказания на Манчестър Сити след решението на независимата комисия, че клубът е виновен по 114 от 115-те обвинения във финансови нарушения. Според "Дейли Телеграф" една част от водещите тимове смятат, че нарушенията са толкова сериозни, че "гражданите" трябва да бъдат изхвърлени не само от Премиър лийг, но и по-долните професионални нива на английския футбол, и да започнат начисто от аматьорските дивизии. Други обаче са на мнение, че подобен ход би бил своеобразно "търговски самоубийство" за цялата лига, която ще претърпи много сериозен удар върху репутацията си. Има и опасения, че ако Сити бъде изхвърлен от Висшата лига, клубът може да се окаже в основата на кампания по възраждането на идеята за създаване на Европейска суперлига.

Клубовете от Премиър лийг не могат да си позволят да гласуват за изваждането на Манчестър Сити от елита
Клубовете от Премиър лийг не могат да си позволят да гласуват за изваждането на Манчестър Сити от елита

За да се стигне изобщо до такова наказание, то трябва да бъде подкрепено от 15 от 20-те елитни клуба в Англия.

Провели са се и задълбочени правни консултации за оценка на очакваното наказание от страна на независимата комисия, като един от водещите правни съветници е изказал хипотезата за отнемане на между 160 и 200 точки, разпределени в рамките на няколко сезона, основавайки се на формулата за финансови санкции, прилагана по-рано спрямо Евертън и Нотингам Форест.

Плановете за обжалване на Ман Сити понасят нов удар
Плановете за обжалване на Ман Сити понасят нов удар
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

САЩ се разправи с Мексико в контрола

САЩ се разправи с Мексико в контрола

  • 4 окт 2026 | 09:41
  • 1925
  • 0
Кейн и Сака разкриха как Англия прегази Хърватия

Кейн и Сака разкриха как Англия прегази Хърватия

  • 4 окт 2026 | 08:04
  • 1872
  • 0
Ибрахимович чукна 45 и си подари луксозно Ферари

Ибрахимович чукна 45 и си подари луксозно Ферари

  • 4 окт 2026 | 07:44
  • 4850
  • 4
Несклоним в решението си Роналдо се завръща в Саудитска Арабия в деня на мача на Португалия

Несклоним в решението си Роналдо се завръща в Саудитска Арабия в деня на мача на Португалия

  • 4 окт 2026 | 07:34
  • 3338
  • 6
Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 07:20
  • 9436
  • 1
Аржентина разпиля Буркина Фасо в куриозна контрола дни преди бенефиса на Меси

Аржентина разпиля Буркина Фасо в куриозна контрола дни преди бенефиса на Меси

  • 4 окт 2026 | 06:50
  • 14639
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Куп мачове в битката за Купата на България - Рилецо поведе в Нова Загора

Куп мачове в битката за Купата на България - Рилецо поведе в Нова Загора

  • 4 окт 2026 | 14:12
  • 38070
  • 26
Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

  • 4 окт 2026 | 12:30
  • 11824
  • 118
Миньор (Перник) 1:1 Берое, греда за "чуковете"

Миньор (Перник) 1:1 Берое, греда за "чуковете"

  • 4 окт 2026 | 15:00
  • 4974
  • 7
Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

  • 4 окт 2026 | 13:21
  • 22075
  • 34
Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 07:20
  • 9436
  • 1