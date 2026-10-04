Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев, който е председател на федерацията по биатлон и член на Изпълнителното бюро на БОК, даде интервю пред Sportal.bg в Рейкявик. Бизнесменът разкри, че се обмисля разширяване на правилото за български футболисти в отборите от efbet Лига.

"На националния отбор му е нужен гръбнак от петима футболисти, които играят в топ 5 първенствата на Европа и са титуляри в своите отбори. В момента имаме Илия Груев и Лукас Петков - това са футболисти, изградени извън България.

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Нов треньор на националния отбор? Не искам да влизам в детайли с имена, водят се преговори в момента с редица треньори. Когато имаме нещо конкретно, това бихме могли да коментираме. Все пак той трябва да е и треньор, който да ни е по джоба, както се казва. Защото знаете, че разполагаме с ограничен бюджет. Трябва да е нещо по нашата черга.

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Когато даден футболист облече националната фланелка, той трябва да дава максимума от себе си на терена. Така може да се компенсира липсата на класа. Най-голямата реформа, която направихме е основаването на академията на БФС. В момента имаме 26 деца, които тренират по най-съвременните методики на базата в Бояна и са на издръжка на БФС - т.нар. мисия "Талант". Те са подбрани от всички краища на България от нашите скаути. Започваме изграждането на футболисти, тъй като клубовете не могат да изградят играчи на нивото на европейския футбол. Това би дало плод след четири-пет години, разбира се.

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Другото, което направихме във връзка с развитието на детско-юношеския футбол е договорът с белгийската фирма Double pass - тази фирма е водеща в света за развитието на млади таланти. Направиха "дисекция" на всички клубове от професионалния футбол и излязоха с конкретни предписания към всеки клуб какво трябва да направи в детско-юношеския футбол, за да започне да изгражда футболисти. БФС ще стимулира финансово тези клубове, които изпълняват препоръките на Double pass.

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Освен това обмисляме правилото за българските играчи, което въведохме, да бъде разширено - тоест, да увеличим бройката. Предстои дискусия в Изпълкома на тази тема. Става въпрос от догодина това правило да бъде разширено.

Нов национален стадион? Силно се надявам най-накрая да се случи. Убеден съм, че ако се изгради един такъв стадион, УЕФА ще даде на София финал на някой от турнирите. Надявам се министърът на спорта и правителството да вземат този въпрос присърце и наистина да се изгради такъв стадион.

Успехите в българския биатлон се дължат на работата - тренировъчна дейност, щаб. Работим с доста сериозно международно присъствие в щаба. Старши треньор е Роберт Кабуков, който е руснак с немски паспорт, живее от 20 години в Германия. Водил е националните отбори на Украйна, Беларус, Русия и Казахстан. Имал е и клубен отбор в Германия, специалист с доказана класа. Волфганг Пихлер беше консултант на нашите национали. Италианецът Фаусто е един от водещите ваксмайстори в света. Лекарят ни е украинец", заяви Атанас Фурнаджиев.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Исландия

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