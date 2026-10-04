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Национал удари ЦСКА в Елитната група до 16 години

  • 4 окт 2026 | 15:54
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Национал победи ЦСКА с 2:0 в двубой от осмия кръг на Елитната група до 16 години. Срещата започна равностойно, като двата тима трудно стигаха до чисти положения пред противниковата врата. Резултатът бе открит в 37-ата минута, когато домакините организира добра контраатака, завършена с точен удар на Александър Станчев за 1:0.

Само пет минути по-късно "зелените" получиха отлична възможност да удвоят аванса си. В 42-ата минута бе отсъдена дузпа за Национал, но Иван Дедев не успя да я реализира и така двата отбора се оттеглиха на почивката при 1:0.

След подновяването на играта ЦСКА взе инициативата и потърси изравнителното попадение, но въпреки натиска "армейците" не успяха да създадат достатъчно чисти голови ситуации.

Решението на мача дойде в 79-ата минута. Грешка на стража на "червените" позволи на Мартин Динчев да се разпише за 2:0 и да сложи точка на спора.

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