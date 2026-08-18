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  3. Черноморец измъкна минимална победа при гостуването на Дунав

Черноморец измъкна минимална победа при гостуването на Дунав

  • 18 авг 2026 | 17:01
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Черноморец победи Дунав с 1:0 като гост в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на стадион „Дунав“ в Русе.

През първото полувреме двата отбора не успяха да стигнат до попадение и почивката дойде при нулево равенство.

Решаващият момент настъпи в 55-ата минута, когато Габриел Василев се разписа за гостите от Бургас и даде преднина на своя отбор.

До края Дунав потърси изравнителен гол, но Черноморец запази аванса си и започна новия сезон с минимална победа и чиста мрежа.

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