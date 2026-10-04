Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа

Добруджа не сгреши на "Цар Самуил" и е напред за Купата

  • 4 окт 2026 | 14:56
  • 272
  • 0
Добруджа не сгреши на "Цар Самуил" и е напред за Купата

Добруджа се класира за следващия етап на Sesame Купа на България, след като спечели с 2:1 гостуването си на Беласица от втория предварителен кръг на турнира. Борислав Вакадинов (8') и Даниел Халачев (82') бяха точни за добричлии, а в добавеното време на срещата "комитите" върнаха едно попадение чрез Живко Димитров.

Куп мачове в битката за Купата на България - Рилецо поведе в Нова Загора
Куп мачове в битката за Купата на България - Рилецо поведе в Нова Загора

На 1/16-финалите Добруджа ще спори с победителя от двойката Бдин (Видин) - Монтана на стадион "Дружба".

Успехът е втори пореден за тима на Диян Божилов, след този срещу Хебър (2:1) преди седмица. Беласица пък продължава да изпитва сериозни проблеми и днес записа четвърто последователно поражение.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Проблеми в Берое преди гостуването в Перник

Проблеми в Берое преди гостуването в Перник

  • 4 окт 2026 | 09:47
  • 1701
  • 0
Александър Станков в студиото на Sportal.bg: Няма как да се получат нещата и все по-зле ще стават

Александър Станков в студиото на Sportal.bg: Няма как да се получат нещата и все по-зле ще стават

  • 4 окт 2026 | 07:09
  • 11016
  • 26
Велковски и Петков изгоряха за визитата на Люксембург

Велковски и Петков изгоряха за визитата на Люксембург

  • 4 окт 2026 | 05:20
  • 1704
  • 3
Селекционерът на Исландия: От футболна гледна точка, ние сме по-добри и това доведе до тази победа

Селекционерът на Исландия: От футболна гледна точка, ние сме по-добри и това доведе до тази победа

  • 4 окт 2026 | 04:13
  • 9795
  • 2
Гунарсон след класиката срещу България: Можеха да отбележат първи и тогава щеше да се промени срещата

Гунарсон след класиката срещу България: Можеха да отбележат първи и тогава щеше да се промени срещата

  • 4 окт 2026 | 03:12
  • 1403
  • 0
Митов: Представляваме една красива държава, трябва да седнем и да си поговорим искрено

Митов: Представляваме една красива държава, трябва да седнем и да си поговорим искрено

  • 3 окт 2026 | 21:50
  • 8832
  • 32
Виж всички

Водещи Новини

Куп мачове в битката за Купата на България - Рилецо поведе в Нова Загора

Куп мачове в битката за Купата на България - Рилецо поведе в Нова Загора

  • 4 окт 2026 | 14:12
  • 38107
  • 26
Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

  • 4 окт 2026 | 12:30
  • 11857
  • 118
Миньор (Перник) 1:1 Берое, греда за "чуковете"

Миньор (Перник) 1:1 Берое, греда за "чуковете"

  • 4 окт 2026 | 15:00
  • 4988
  • 7
Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

  • 4 окт 2026 | 13:21
  • 22095
  • 34
Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

  • 4 окт 2026 | 14:51
  • 1374
  • 1
Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 07:20
  • 9449
  • 1