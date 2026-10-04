Добруджа не сгреши на "Цар Самуил" и е напред за Купата

Добруджа се класира за следващия етап на Sesame Купа на България, след като спечели с 2:1 гостуването си на Беласица от втория предварителен кръг на турнира. Борислав Вакадинов (8') и Даниел Халачев (82') бяха точни за добричлии, а в добавеното време на срещата "комитите" върнаха едно попадение чрез Живко Димитров.

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На 1/16-финалите Добруджа ще спори с победителя от двойката Бдин (Видин) - Монтана на стадион "Дружба".

Успехът е втори пореден за тима на Диян Божилов, след този срещу Хебър (2:1) преди седмица. Беласица пък продължава да изпитва сериозни проблеми и днес записа четвърто последователно поражение.

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