11-те на Миньор (Перник) и Берое

Станаха ясни стартовите състави на Миньор (Перник) и Берое. Двата тима се изправят един срещу друг в мач от Sesame Купа на България.

Куп мачове в битката за Купата на България - падна първият гол за деня

МИНЬОР (ПЕРНИК) - БЕРОЕ 0:0

Стартови състави:



Миньор (Миньор): 1. Росен Койчев, 2. Румен Рангелов, 3. Димитър Митов, 4. Стилиян Николов, 8. Кристиян Слишков, 9. Светослав Диков, 13. Йордан Йорданов, 14. Димитър Савов, 18. Симеон Славчев, 19. Мишел Ботел, 25. Филип Ангелов



Берое: 1. Иван Гошев, 4. Денис Динев, 17. Георги Вълчев, 2. Лъчезар Михайлов, 24. Христо Митев, 21. Никола Бандев, 23. Хамза Рами, 10. Исмаел Ферер, 20. Запро Динев, 8. Уесли Дуал, 9. Шейх Диаманк

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