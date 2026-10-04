Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое

11-те на Миньор (Перник) и Берое

  • 4 окт 2026 | 12:56
  • 1589
  • 1
11-те на Миньор (Перник) и Берое

Станаха ясни стартовите състави на Миньор (Перник) и Берое. Двата тима се изправят един срещу друг в мач от Sesame Купа на България.

Куп мачове в битката за Купата на България - падна първият гол за деня
Куп мачове в битката за Купата на България - падна първият гол за деня

МИНЬОР (ПЕРНИК) - БЕРОЕ 0:0

Стартови състави:  

Миньор (Миньор): 1. Росен Койчев, 2. Румен Рангелов, 3. Димитър Митов, 4. Стилиян Николов, 8. Кристиян Слишков, 9. Светослав Диков, 13. Йордан Йорданов, 14. Димитър Савов, 18. Симеон Славчев, 19. Мишел Ботел, 25. Филип Ангелов   

Берое: 1. Иван Гошев, 4. Денис Динев, 17. Георги Вълчев, 2. Лъчезар Михайлов, 24. Христо Митев, 21. Никола Бандев, 23. Хамза Рами, 10. Исмаел Ферер, 20. Запро Динев, 8. Уесли Дуал, 9. Шейх Диаманк

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Проблеми в Берое преди гостуването в Перник

Проблеми в Берое преди гостуването в Перник

  • 4 окт 2026 | 09:47
  • 1482
  • 0
Александър Станков в студиото на Sportal.bg: Няма как да се получат нещата и все по-зле ще стават

Александър Станков в студиото на Sportal.bg: Няма как да се получат нещата и все по-зле ще стават

  • 4 окт 2026 | 07:09
  • 9350
  • 20
Велковски и Петков изгоряха за визитата на Люксембург

Велковски и Петков изгоряха за визитата на Люксембург

  • 4 окт 2026 | 05:20
  • 1593
  • 3
Селекционерът на Исландия: От футболна гледна точка, ние сме по-добри и това доведе до тази победа

Селекционерът на Исландия: От футболна гледна точка, ние сме по-добри и това доведе до тази победа

  • 4 окт 2026 | 04:13
  • 9279
  • 2
Гунарсон след класиката срещу България: Можеха да отбележат първи и тогава щеше да се промени срещата

Гунарсон след класиката срещу България: Можеха да отбележат първи и тогава щеше да се промени срещата

  • 4 окт 2026 | 03:12
  • 1322
  • 0
Митов: Представляваме една красива държава, трябва да седнем и да си поговорим искрено

Митов: Представляваме една красива държава, трябва да седнем и да си поговорим искрено

  • 3 окт 2026 | 21:50
  • 8645
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

  • 4 окт 2026 | 12:30
  • 6205
  • 64
Куп мачове в битката за Купата на България - падна първият гол за деня

Куп мачове в битката за Купата на България - падна първият гол за деня

  • 4 окт 2026 | 13:26
  • 33170
  • 24
Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

  • 4 окт 2026 | 13:21
  • 16535
  • 26
Кошмарната есен за България продължава

Кошмарната есен за България продължава

  • 3 окт 2026 | 20:57
  • 113418
  • 1071
Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 07:20
  • 8146
  • 0