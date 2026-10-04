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Важна победа за Янтра в повторния дебют на Емо Луканов

  • 4 окт 2026 | 15:50
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Важна победа за Янтра в повторния дебют на Емо Луканов

Янтра се наложи с 3:1 над Оборище като гост в среща от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. Тихомир Димитров даде аванс на "ковачите" още в 11-ата минута, а резултатът се запази до почивката. През втората част домакините съумяха да изравнят чрез Кристиан Белмустаков (65'), но габровци решиха всичко в своя полза с два бързи гола на Тони Иванов (73') и Мартин Портарски (76').

Куп мачове в битката за Купата на България - валят голове
Куп мачове в битката за Купата на България - валят голове

Този мач беше повторният дебют на Емануел Луканов, който се завърна начело на Янтра само преди два дни. В следващия етап на надпреварата отборът му ще се изправи срещу финалиста от последното издание на Купата - Локомотив (Пловдив).

По този начин "ковачите" прекъснаха негативната си серия от три поредни загуби във Втора лига. За лидера на Югозапад поражението е първо от началото на сезона.

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