Академик (Пловдив) спечели гостуването си на Арда при U16

Академик (Пловдив) победи Арда с 2:1 като гост в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на стадион „Хасан Семерджи“ в Момчилград.

Гостите поведоха в 19-ата минута, когато Илия Йорданов се разписа за 1:0. Това остана единственото попадение през първата част и Академик се оттегли на почивката с минимален аванс.

Пловдивчани удвоиха преднината си в 75-ата минута чрез Мартин Иванов. Арда не се предаде и в 89-ата минута Алпай Шакир намали изоставането на домакините.

До края обаче Академик запази аванса си и започна новия сезон с три точки след победа с 2:1.

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