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Танчо Калпаков: Всички искат да се доказват срещу нас

  • 21 авг 2026 | 09:16
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Танчо Калпаков: Всички искат да се доказват срещу нас

ФК Крумовград гостува на Атлетик (Куклен) в среща от третия кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят е в събота, 22-ри август, от 18:00 часа. Родопчани ще потърсят трета поредна победа, след като в предишните си два сблъсъка се наложиха с 1:0 над Левски (Карлово) като гост и с 4:3 у дома над ФК Димитровград.

Втори успех за Крумовград
Втори успех за Крумовград

"Всичко е нормално, тренираме, готвим се за мача. Опитваме се да държим концентрацията на играчите, за да влизаме пределно мотивирани във всяка една среща. Не може да става дума за подценяване. Уважаваме всеки един отбор. С оглед селекцията, която направихме, всички искат да се доказват срещу нас и не трябва да се отпускаме", сподели наставникът на Крумовград Танчо Калпаков.

Всички играчи в тима са здрави и на линия за предстоящата визита срещу „баските“ от Куклен.

"Имаме лукса да сме с доста сериозна група за Трета лига. Имахме във всички мачове някакви здравословни проблеми и контузии, но хората, на които се разчита, държат едно добро ниво", добави още Калпаков.

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