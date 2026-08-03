Танчо Калпаков: Всеки мач ще е изпитание

Едноименният тим на Крумовград се завърна в аматьорския елит.

Треньорът му Танчо Калпаков коментира пред Sportal.bg очакванията за новия сезон в Югоизточната Трета лига.

„Вършихме всичко в движение – подготовка, селекция … Нормално е да е трудно, когато си в надпревара с времето. Уважение към съперниците. Ясно е, че сме дразнител за тях. И старта ще е много труден, защото Левски (Карлово) е от най-добрите. Но всеки следва целите си. Всеки мач ще е изпитание за нас. Първенството ще е оспорвано. От нас зависи дали ще се справим“.

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