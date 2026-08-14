Танчо Калпаков: Да зарадваме феновете

Утре, едноименния тим на Крумовград приема отбора на Димитровград. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

„Пореден мач, поредно изпитание за нас. Уважение към отбора на Димитровград. Най-важното е да си вършим работата както трябва. Подготвяме се максимално сериозно. Да излезем и да изиграем според възможностите си 90-те минути. Ще е първи двубой на нашия стадион. Длъжни сме да зарадваме феновете с победа и добра игра“, коментира пред Sportal.bg Танчо Калпаков, треньор на Крумовград.

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