Танчо Калпаков за успеха в Съединение

Крумовград победи в Съединение, местния Гигант с 3:0 в приятелска среща.

Крумовград спечели в Съединение

Танчо Калпаков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„В поредна контрола участие взеха всички играчи. Имаме почти пълна яснота как ще започнем първия мач. Мисля, че стояхме прилично през първото полувреме. Имахме контрол, но не стигахме до много чисти положения. През втората част срещата стана по-отворена и динамична. Направихме доста промени на полувремето и по-младите играчи влязоха по-отдадени. Допуснахме някои ситуации и пред нашата врата, но с вдигането на динамиката се отвориха доста положения и пред двете врати“.

Снимка: fckrumovgrad.bg

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