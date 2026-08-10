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Промени в програмата за втори кръг на Югоизточната Трета лига

  • 10 авг 2026 | 14:19
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Промени в програмата за втори кръг на Югоизточната Трета лига

Корекции са извършени в програмата за втория кръг на Югоизточната Трета лига. Насроченият за 16 август двубой между Локомотив II (Пловдив) и Левски (Карлово) е изтеглен с 24 часа по-рано. С час по-късно на 15 август ще започнат Марица (Милево) и Атлетик (Куклен). Отложен с ден е мача между Гигант (Съединение) и Ботев II (Пловдив). Въпросната среща, вероятно ще се изиграе и по-късно – от 19:30 часа на 16 август.

Югоизточна Трета лига II кръг

15 август 2026 г., събота, 18:00 часа:

Секирово (Раковски) - Нефтохимик (Бургас) 

Крумовград (Крумовград) - Димитровград 

Созопол (Созопол) - Родопа (Смолян)

Загорец (Нова Загора) - Спартак (Пловдив) 

ФК Ямбол (Ямбол) - Марица (Пловдив)

ОФК Хасково (Хасково) - Розова долина (Казанлък)

Локомотив II (Пловдив) - Левски (Карлово)

15 август 2026 г., събота, 19:00 часа:

Марица (Милево) - Атлетик (Куклен)

16 август 2026 г., неделя, 19:30 часа:

Гигант (Съединение) - Ботев II (Пловдив)

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