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Калпаков за победния старт на Крумовград

  • 9 авг 2026 | 13:04
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Калпаков за победния старт на Крумовград

Едноименният тим на Крумовград се завърна с 1:0 над Левски в Карлово. Срещата е от първия кръг на Югоизточната Трета лига.

Крумовград тръгна с победа
Крумовград тръгна с победа

Танчо Калпаков, старши треньор на гостите, коментира пред клубния сайт.

„От всичко най-радващото е резултата. Беше доста тежък мач. Не сме и очаквали да е леко, но пропуснахме доста добри ситуации и накрая се наложи да треперим в последните минути, тъй като домакините взеха инициативата и поеха доста рискове, което е логично, когато изоставаш в резултата. Ние обаче не успяхме да се възползваме от нашите добри контраатаки и до края треперихме, тъй като имаха доста изсипани топки, свободни удари в близост до нашата врата, центрирания. Но, в крайна сметка, има и такива мачове. Радваме се на победата. Искам да поздравя и домакините от Карлово, защото излязоха и се надиграваха, макар и с далеч по-скромни възможности от нас като селекция и бюджет. Мислех си, че те ще се затворят, но си излязоха и се получи много хубав, отворен мач със ситуации пред двете врати. Беше интересен за гледане, но от наша гледна точка изстрадахме победата, както се казва”. 

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