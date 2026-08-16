Калпаков за победата над Димитровград

В Крумовград, едноименния тим надигра отбора на Димитровград с 4:3 и продължава с пълен актив. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

Втори успех за Крумовград

Танчо Калпаков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Първото полувреме завърши 1:1. Реално излязохме доста променени като поведение през второто полувреме и закономерно се стигна до резултат 4:1. Накрая допуснахме два гола, от които единият беше след изтичането на добавеното време. Въпросът е, че допускаме някакво отпускане в края, което не е редно за добър отбор, за какъвто се смятаме ние“.

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