"Соколите" тренираха с настроение преди двубоя с Левски

Въпреки загубите в последните две срещи, Спартак Варна проведе седмичните си тренировки в подчертано добро настроение на клубната си база на СК „Локомотив“. В лагера на варненските „соколи“ цари оптимизъм и надежда за добро представяне в поредното сериозно изпитание.
Билети за Левски - Спартак (Варна) са в продажба
Днес Спартак ще отпътува за столицата, където утре ще се изправи срещу шампиона Левски на митичния стадион „Георги Аспарухов“ в двубой от efbet Лига.
Димо Кръстев и Деян Лозев ще пропуснат срещата. Треньорският щаб на варненци се очаква да направи някои минимални корекции в състава. Твърде вероятно е възможност за изява да получат халфът Хосе Буа и крилото Анхел Гомес.
Спартак ще търси начин да се противопостави на шампиона и да се върне към положителните резултати.
/Пламен Трендафилов/Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google