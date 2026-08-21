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"Соколите" тренираха с настроение преди двубоя с Левски

  • 21 авг 2026 | 09:04
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"Соколите" тренираха с настроение преди двубоя с Левски

Въпреки загубите в последните две срещи, Спартак Варна проведе седмичните си тренировки в подчертано добро настроение на клубната си база на СК „Локомотив“. В лагера на варненските „соколи“ цари оптимизъм и надежда за добро представяне в поредното сериозно изпитание.

Билети за Левски - Спартак (Варна) са в продажба
Билети за Левски - Спартак (Варна) са в продажба

Днес Спартак ще отпътува за столицата, където утре ще се изправи срещу шампиона Левски на митичния стадион „Георги Аспарухов“ в двубой от efbet Лига.

Димо Кръстев и Деян Лозев ще пропуснат срещата. Треньорският щаб на варненци се очаква да направи някои минимални корекции в състава. Твърде вероятно е възможност за изява да получат халфът Хосе Буа и крилото Анхел Гомес.

Спартак ще търси начин да се противопостави на шампиона и да се върне към положителните резултати.

/Пламен Трендафилов/

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