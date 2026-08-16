Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Играч на Спартак (Варна) все още чака картотека

Играч на Спартак (Варна) все още чака картотека

  • 16 авг 2026 | 10:12
  • 301
  • 0
Играч на Спартак (Варна) все още чака картотека

Левият защитник на Спартак (Варна) Закария Тиндано все още е с неуредени документи. Тромавата процедура по издаването им пречи на играча от Кот д'Ивоар да бъде използван за срещите от първенството на този етап.

Добрата новина за "соколите" е, че голмайсторът и един от любимците на "синьо-бялата" агитка Ахмед Ахмедов навлиза във все по-добра физическа кондиция. Мечо откри головата си сметка в предния кръг срещу Ботев (Пловдив).

Дамян Йорданов отпътува за Катар
Дамян Йорданов отпътува за Катар

Халфът Дамян Йорданов вече е в Саудитска Арабия, където ще трябва да премине през медицински прегледи и да подпише официален договор с местен отбор.

Пламен Трендафилов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Миньор със силен мач, но не успя да пречупи Беласица

Миньор със силен мач, но не успя да пречупи Беласица

  • 16 авг 2026 | 00:40
  • 1864
  • 1
Струмска слава с победа в Земен

Струмска слава с победа в Земен

  • 16 авг 2026 | 00:29
  • 1947
  • 0
Монтана обяви групата си за двубоя с Марек

Монтана обяви групата си за двубоя с Марек

  • 16 авг 2026 | 00:26
  • 1395
  • 0
Текпетей: Подобрявам се, знаете на какво съм способен

Текпетей: Подобрявам се, знаете на какво съм способен

  • 15 авг 2026 | 23:30
  • 1412
  • 5
Райс: Отборът не стои физически така, както ми се иска, трябва да сме готови да се борим за титлата

Райс: Отборът не стои физически така, както ми се иска, трябва да сме готови да се борим за титлата

  • 15 авг 2026 | 23:26
  • 1516
  • 6
Генчев: Първото полувреме се оказа решаващо

Генчев: Първото полувреме се оказа решаващо

  • 15 авг 2026 | 23:21
  • 1309
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

  • 16 авг 2026 | 07:00
  • 8419
  • 51
Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

  • 16 авг 2026 | 07:45
  • 4082
  • 0
Четири срещи във Втора лига днес

Четири срещи във Втора лига днес

  • 16 авг 2026 | 10:02
  • 809
  • 0
Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

  • 15 авг 2026 | 23:07
  • 46409
  • 188
Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

  • 16 авг 2026 | 05:57
  • 16582
  • 11
Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

  • 16 авг 2026 | 07:21
  • 11589
  • 4