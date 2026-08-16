Играч на Спартак (Варна) все още чака картотека

Левият защитник на Спартак (Варна) Закария Тиндано все още е с неуредени документи. Тромавата процедура по издаването им пречи на играча от Кот д'Ивоар да бъде използван за срещите от първенството на този етап.

Добрата новина за "соколите" е, че голмайсторът и един от любимците на "синьо-бялата" агитка Ахмед Ахмедов навлиза във все по-добра физическа кондиция. Мечо откри головата си сметка в предния кръг срещу Ботев (Пловдив).

Дамян Йорданов отпътува за Катар

Халфът Дамян Йорданов вече е в Саудитска Арабия, където ще трябва да премине през медицински прегледи и да подпише официален договор с местен отбор.



Пламен Трендафилов

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