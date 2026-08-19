Трима игачи на Спартак (Варна) все още се възстановяват от травми

След почивния си ден във вторник отборът на Спартак (Варна) започна подготовка за гостуването на Левски в събота. В последния домакински двубой срещу Септември (София) участие не взеха Вашку Оливейра, Димо Кръстев и Деян Лозев. Тримата имат различни травми.

Играч на Спартак (Варна) все още чака картотека

Най-близо до завръщане и участие в следващата среща е португалският бранител Оливейра, който страдаше от стоматологичен проблем през изминалата седмица.

Димо Кръстев отново е получил мускулно разтежение, което го мъчеше още от началото на шампионата. Деян Лозев пък е с травма в областта на адукторите. Очакванията са опитният десен бранител да се завърне до две седмици и да бъде пълноценен за игра.

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