Пулишич: Много съм доволен в Милан и дано да остана

Американският национал Кристиан Пулишич заяви на среща с привърженици на Милан, че отношенията му с новия треньор на тима Рубен Аморим са много добри.

"Усещането ми е много добре засега. Милан работи отлично като отбор и това се видя в последния мач", коментира Пулишич, цитиран от агенция АНСА. "Този сезон го виждам повече, винаги присъства и ни казва, че имаме подкрепата му и всичко върви добре", заяви атакуващият играч за собственика на клуба Джери Кардинале.

🚨🎙️ Christian Pulisic: on his start under Amorim: “It was strange for me not to play”



“I wasn’t really pissed off with him or the team, but I always want to play.”



“I have a really great relationship with Amorim and now I hope I can play a bit more.”



[ @SkySport ] pic.twitter.com/Nff6M4vpEI — Milan Wire (@MilanWireX) October 1, 2026

"Мога да кажа, че съм много доволен в Милано и в Милан. Засега не съм мислил за продължение на договора, но съм много доволен и искам да остана тук", каза още Пулишич. Той призна, че началото на сезона е било странно за него, защото не е играл, но вече е напълно възстановен и се надява, че отново ще е основен футболист в отбора.

🚨🎙️ Christian Pulisic: “I’m NOT thinking about the RENEWAL right now, but talks are happening.”



“I’m very happy here and I want to continue at Milan.”



[ @SkySport / @MilanNewsit ] pic.twitter.com/JYBz3qyWmq — Milan Wire (@MilanWireX) October 1, 2026

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Снимки: Gettyimages