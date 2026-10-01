Пулишич: Много съм доволен в Милан и дано да остана

Американският национал Кристиан Пулишич заяви на среща с привърженици на Милан, че отношенията му с новия треньор на тима Рубен Аморим са много добри.
"Усещането ми е много добре засега. Милан работи отлично като отбор и това се видя в последния мач", коментира Пулишич, цитиран от агенция АНСА. "Този сезон го виждам повече, винаги присъства и ни казва, че имаме подкрепата му и всичко върви добре", заяви атакуващият играч за собственика на клуба Джери Кардинале.
"Мога да кажа, че съм много доволен в Милано и в Милан. Засега не съм мислил за продължение на договора, но съм много доволен и искам да остана тук", каза още Пулишич. Той призна, че началото на сезона е било странно за него, защото не е играл, но вече е напълно възстановен и се надява, че отново ще е основен футболист в отбора.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages