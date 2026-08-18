Борусия Дортмунд обяви привличането на халф от ПСВ Айндховен

Борусия Дортмунд официално обяви трансфера на 27-годишния полузащитник Джоуи Ферман, който пристига от ПСВ Айнхдовен. Нидерландският национал подписа петгодишен договор с германския клуб, който ще го задържи на "Сигнал Идуна Парк" до 30 юни 2031 г.

"Борусия Дортмунд е голям европейски клуб и се гордея, че вече съм част от него. Изключително съм щастлив съм да бъда тук и очаквам с нетърпение да празнуваме успехи заедно с отбора", заяви Ферман за клубния сайт на Борусия. Халфът, записал 16 участия за националния отбор на Нидерландия, премина в ПСВ от Хееренвеен през януари 2022 година и след това се утвърди като един от най-добрите футболисти в Ередивизи.

Новината идва само ден, след като „жълто-черните“ си осигуриха услугите и на гръцкия национал Йоанис Константелиас от ПАОК. След трансферен прозорец, в който Борусия се фокусираше основно върху привличането на млади играчи с огромен потенциал, клубът вече насочва вниманието си към опитни футболисти, които могат да окажат незабавно влияние върху представянето на отбора.

При обявяването на трансфера на Веерман, управляващият директор на Дортмунд Ларс Рикен заяви: "Джоуи е играч, който ще ни помогне изключително много със своите качества. Целенасочено съсредоточихме трансферните си дейности това лято в централната халфова линия, тъй като от началото на годината се разделихме с двама играчи там – Паскал Грос и Салих Йозджан, а с Емре Джан планираме да играе в центъра на защитата след завръщането му в отбора."

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Снимки: Imago