Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Борусия (Дортмунд) подписа дългосрочен договор с национал на Люксембург

Борусия (Дортмунд) подписа дългосрочен договор с национал на Люксембург

  • 19 авг 2026 | 22:41
  • 401
  • 0
Борусия (Дортмунд) подписа дългосрочен договор с национал на Люксембург

Борусия (Дортмунд) подписа професионален договор със 17-годишния национал на Люксембург Енцо дос Сантос. Полузащитникът се обвърза дългосрочно с осемкратния шампион на Германия, съобщиха официално от клуба.

„Радваме се, че си осигурихме услугите на Енцо в дългосрочен план. Той е поредният футболист от нашата младежка академия, който се разви изключително много през последните месеци и вече показа потенциала си по време на предсезонната подготовка с първия отбор“, коментира управляващият директор Ларс Рикен.

„Много съм щастлив и благодарен за доверието, което ми беше гласувано. Най-голямата ми мечта е един ден да играя за Борусия Дортмунд пред „Жълтата стена“. Знам, че все още имам много да уча и да работя, за да постигна това. Ще давам всичко от себе си всеки ден, за да се доближа до тази цел стъпка по стъпка“, заяви Енцо дос Сантос.

Тийнейджърът се присъедини към младежката академия на Борусия (Дортмунд) от Есперанж през януари 2025-а и оттогава играе за съставите до 17 и 19 години, както и за дублиращия отбор на клуба. На 16 години Дос Сантос дебютира за националния отбор на Люксембург, а сега, вече на 17 години, има пет мача за страната си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Наказаха Нуно Мендеш за три мача заради червения картон срещу Ланс

Наказаха Нуно Мендеш за три мача заради червения картон срещу Ланс

  • 19 авг 2026 | 22:58
  • 220
  • 0
Шампионската лига: Бодьо/Глимт се доближава до основната фаза

Шампионската лига: Бодьо/Глимт се доближава до основната фаза

  • 19 авг 2026 | 22:50
  • 19088
  • 11
Щутгарт продаде сръбски нападател на Брага

Щутгарт продаде сръбски нападател на Брага

  • 19 авг 2026 | 22:48
  • 317
  • 0
Марсилия ще има нов капитан

Марсилия ще има нов капитан

  • 19 авг 2026 | 22:34
  • 442
  • 0
Умберто Бетенкурт е новият селекционер на Кабо Верде

Умберто Бетенкурт е новият селекционер на Кабо Верде

  • 19 авг 2026 | 21:26
  • 557
  • 0
Гъбична инфекция застигна ПСЖ преди старта във Франция

Гъбична инфекция застигна ПСЖ преди старта във Франция

  • 19 авг 2026 | 20:40
  • 1025
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Показахме, че ЦСКА може да играе европейски футбол, ако някой е имал съмнение

Янев: Показахме, че ЦСКА може да играе европейски футбол, ако някой е имал съмнение

  • 19 авг 2026 | 19:50
  • 21082
  • 105
Левски поднови договора на ключов играч

Левски поднови договора на ключов играч

  • 19 авг 2026 | 20:43
  • 10637
  • 16
ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

  • 19 авг 2026 | 15:06
  • 30403
  • 181
Шампионската лига: Бодьо/Глимт се доближава до основната фаза

Шампионската лига: Бодьо/Глимт се доближава до основната фаза

  • 19 авг 2026 | 22:50
  • 19088
  • 11
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

  • 19 авг 2026 | 14:09
  • 18351
  • 60
Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

  • 19 авг 2026 | 13:04
  • 13047
  • 47