Борусия (Дортмунд) подписа дългосрочен договор с национал на Люксембург

Борусия (Дортмунд) подписа професионален договор със 17-годишния национал на Люксембург Енцо дос Сантос. Полузащитникът се обвърза дългосрочно с осемкратния шампион на Германия, съобщиха официално от клуба.

„Радваме се, че си осигурихме услугите на Енцо в дългосрочен план. Той е поредният футболист от нашата младежка академия, който се разви изключително много през последните месеци и вече показа потенциала си по време на предсезонната подготовка с първия отбор“, коментира управляващият директор Ларс Рикен.

„Много съм щастлив и благодарен за доверието, което ми беше гласувано. Най-голямата ми мечта е един ден да играя за Борусия Дортмунд пред „Жълтата стена“. Знам, че все още имам много да уча и да работя, за да постигна това. Ще давам всичко от себе си всеки ден, за да се доближа до тази цел стъпка по стъпка“, заяви Енцо дос Сантос.

Тийнейджърът се присъедини към младежката академия на Борусия (Дортмунд) от Есперанж през януари 2025-а и оттогава играе за съставите до 17 и 19 години, както и за дублиращия отбор на клуба. На 16 години Дос Сантос дебютира за националния отбор на Люксембург, а сега, вече на 17 години, има пет мача за страната си.

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