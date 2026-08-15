Рома изпусна аванс от два гола срещу Борусия (Дортмунд)

Рома изпусна аванс от два гола и завърши 2:2 в контрола срещу Борусия (Дортмунд), играна на “Сигнал Идуна Парк”. Представянето на римляните обаче бе по-добро от някои от предишните предсезонни мачове, като тежките загуби от Кардиф и Брайтън.
Тимът на Гасперини поведе още в четвъртата минута, когато Дибала откри резултата с удар от малък ъгъл. В деветата минути Рома поведе с два гола. След ъглов удар, изпълнен от Дибала, Браян Кристанте засече с глава. Борусия успя да изравни до 28-ата минута. Първо Юлиан Риерсон се разписа, а след това Сиру Гираси вкара след центриране от фал. Малко след изравняването Дониел Мален проби отдясно и насочи топката към Девин Ренш, но той направи сериозен пропуск.
След почивката Карецас удари греда, а Свилар изчисти една топка от голлинията. Науел Молина влезе в игра и направи неофициален дебют за “вълците”. Той пропусна добри възможности да се разпише, а Кастро не се възползва от великолепно подаване на Дибала.
За тима от Дортмунд предстои двубой с шампиона в Бундеслигата Байерн Мюнхен за Суперкупата на Германия на 22 август, а в следващия си мач Рома очаква Фиорентина в първия кръг на Серия А на 24 август.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago