Рома изпусна аванс от два гола срещу Борусия (Дортмунд)

Рома изпусна аванс от два гола и завърши 2:2 в контрола срещу Борусия (Дортмунд), играна на “Сигнал Идуна Парк”. Представянето на римляните обаче бе по-добро от някои от предишните предсезонни мачове, като тежките загуби от Кардиф и Брайтън.

Тимът на Гасперини поведе още в четвъртата минута, когато Дибала откри резултата с удар от малък ъгъл. В деветата минути Рома поведе с два гола. След ъглов удар, изпълнен от Дибала, Браян Кристанте засече с глава. Борусия успя да изравни до 28-ата минута. Първо Юлиан Риерсон се разписа, а след това Сиру Гираси вкара след центриране от фал. Малко след изравняването Дониел Мален проби отдясно и насочи топката към Девин Ренш, но той направи сериозен пропуск.

🏁 FULL-TIME (Friendly)



Borussia Dortmund and Roma could not be separated in the match. 🤝 pic.twitter.com/mTjoOzxO4H — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) August 15, 2026

След почивката Карецас удари греда, а Свилар изчисти една топка от голлинията. Науел Молина влезе в игра и направи неофициален дебют за “вълците”. Той пропусна добри възможности да се разпише, а Кастро не се възползва от великолепно подаване на Дибала.

За тима от Дортмунд предстои двубой с шампиона в Бундеслигата Байерн Мюнхен за Суперкупата на Германия на 22 август, а в следващия си мач Рома очаква Фиорентина в първия кръг на Серия А на 24 август.

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Снимки: Imago