Азербайджан се издъни като домакин на Лихтенщайн

Националните отбори на Азербайджан и Лихтенщайн завършиха наравно 0:0 в Баку в първия мач от третия кръг на Лигата на нациите, който беше от група 2 в дивизия “D” на турнира.

Домакините доминираха през целия мач, като владееха топката в 74% от времето и отправиха цели 25 удара срещу едва четири на своя опонент. Въпреки това те не успяха да преодолеят нито веднъж вратаря Бенямин Бюхел. Все пак азерите останаха непобедени в четвърти пореден мач, а гостите прекратиха негативната си серия от пет загуби.

Азербайджан, който не е губил от този съперник от 1998 година насам, продължава да заема второто място в групата с актив от две точки, а със своята една Лихтенщайн е на последната трета позиция. Лидер е Литва със своите четири пункта.

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