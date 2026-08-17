Борусия (Дортмунд) с оферта от 32 милиона евро за съотборник на Десподов

Борусия (Дортмунд) е отправил сериозна оферта за привличането на Йоанис Константелиас от гръцкия ПАОК, където играе и българският национал Кирил Десподов. Според различни източници сумата на предложението е 32 милиона евро.

Според Фабрицио Романо в сделката са включени и бонуси, както и 15% от бъдеща продажба на атакуващия полузащитник.

Съобщава се, че Константелиас вече е пристигнал в Германия, но все още предстоят преговори по личните му условия. Юношата на ПАОК има впечатляваща статистика за клуба – 190 мача, в които е реализирал 44 гола и е направил 26 асистенции. За националния отбор на Гърция той има 18 участия и четири попадения.

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