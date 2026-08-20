Артета за състоянието на Гимараеш, защитата на титлата, очакваното подсилване и утрешния съперник

Участието на Бруно Гимараеш, който е най-скъпата лятна покупка на Арсенал, в двубоя от първия кръг на новия сезон в Премиър лийг е под въпрос. Бразилският халф бе заменен на почивката на сблъсъка с Манчестър Сити за “Къмюнити Шийлд”, след което бе заснет с лед на бедрото. На днешната си пресконференция мениджърът на лондончани Микел Артета заяви, че все още не знае дали Гимараеш ще е готов, въпреки че възстановяването му върви добре.

Букайо Сака и Деклан Райс, които по-късно започнаха подготовка заради Световното първенство, са на разположение.

“Ще видим как се чувства. Нещата се развиват добре, но да видим как ще е за утре”, заяви Артета по адрес на Гимараеш.

“Чувствам се добре. Различен. Надявам се по-добър. По-развълнуван от всякога, по-гладен от всякога. Нямам търпение да започна този сезон във Висшата лига у дома пред нашите фенове. Тези отбори, които защитават титлата си, имат невероятно качество, а именно да поддържат стандартите си ежедневно. Нямам съмнение, че нашите играчи имат желание. Сега това е нещо, което трябва да правим ежедневно.

Трябва да дишаме спокойно и да го приемем естествено, защото ще бъде и дълъг маратон. Това, което трябва да покажем, е желание и амбиция да бъдем по-добри, отколкото бяхме миналия сезон, преди месец или преди седмица срещу Ман Сити. Имаме способността да се подобряваме и развиваме

Колко е трудно да защитиш титлата си? Ще разберем. Не сме го правили преди. Имах опит, но в различна роля. Става въпрос за това какво влагаш ежедневно, какви са стандартите и как ги поддържаш ден след ден чак до края на май”, добави испанецът по отношение на новата ситуация за отбора, в който той е силно фаворизиран и ще се опита да защити титлата си.

🚨👋🏼 Mikel Arteta on Arsenal planning sales: “It’s a really, really tough moment. We need to face that reality”.



“We all know everything has a start and an end. We need to make difficult decisions”. pic.twitter.com/Di5pktiQpd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2026

Артета заяви, че на “100%" иска талантливият Майлс Люис-Скели, към когото има интерес Челси, да остане в отбора. Испанецът коментира и темата с другите напускащи. Габриел Мартинели, Габриел Жезус и Итън Нуанери са сред тези, които най-вероятно ще преминат в други отбори до затварянето на летния прозорец.

“Това е наистина, наистина труден момент. Трябва да се изправим пред тази реалност. Но трябва да се изправиш пред нея с истинска честност и прозрачност. Може да не ти харесва това, което чуеш, но ако е истина и към теб са били наистина честни, това те кара да вземаш по-добри решения и да имаш повече яснота за следващата стъпка в кариерата си. Това винаги са трудни разговори. Но те трябва да се водят. Знаем, че всичко има начало и край. Когато свърши, нашата работа и дълг е да го направим по най-добрия възможен начин, с уважение и възхищение към играча и връзката, която имаме. Но накрая трябва да вземем трудни решения. Без да говоря за подробности, това е нещо, върху което работим с всеки отделен играч. Искам отборът ми да е възможно най-голям, защото знаем за какво се борим, учим се от миналото. Особено миналата година, когато имахме контузии в две или три области на терена. Колкото по-дълбок състав имаме, толкова по-добре. Но играчите трябва да се чувстват ценени и важни.“

Арсенал договори Езри Конса

Артета говори и евентуалното подсилване на отбора в дефанзивен план. Според английските медии “топчиите” вече са постигнали договорка с Астън Вила за трансфера на английския национал Езри Конса.

“Ние сме наистина активни на пазара. Мисля, че споменах преди няколко дни, че амбицията ни е да подобрим състава. Очевидно имаме конкретен проблем в дефанзивен план. Особено с дългосрочната контузия на Уилям Салиба и фактът, че ни липсва още един защитник, това е ясно. Опитваме се да подсилим тази област и когато сме готови, ще обявим нещо. Винаги съм позитивен, винаги съм уверен. Но това е нещо, което не мога да контролирам. Не зависи само от нас. Така че сме готови да подобрим тази област и ще направим всичко възможно, за да постигнем това.“

Артета се изказа ласкаво и за утрешния съперник Ковънтри и работата на Франк Лампард:

“Ще се изправим срещу наистина труден противник. Мисля, че това, което направиха като клуб, е забележително. Това, което Франк направи, е невероятно и след толкова години без да са във Висшата лига, те си заслужиха правото да го направят и го заслужиха по наистина специален начин. Те абсолютно заслужават да бъдат там, където са, и аз обичам начина, по който играят, и смелостта, която показват във всеки мач.“

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