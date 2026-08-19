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Арсенал е постигнал пробив в преговорите за Конса

  • 19 авг 2026 | 14:05
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Арсенал е постигнал пробив в преговорите за Конса

Арсенал е все по-близо до споразумение с Астън Вила за английския национал Езри Конса. Според Дейвид Орнстийн ръководството на лондончани е постигнало пробив, след като е убедило бирмингамци да намалят цената на 28-годишния бранител. Източникът обаче не конкретизира сумата, която се обсъжда. Досега се смяташе, че клубът от “Вила Парк” иска 60 милиона паунда за английския национал.

Микел Арета държи да подсили отбора си с нов защитник заради контузията на Уилям Салиба и хроничните проблеми на Юриен Тимбер. Заради това се търси футболист, който може да играе както в центъра, така и отдясно на отбраната.

Миналата седмица “Ди Атлетик” излезе с информацията, че “топчиите” са проявили интерес и към друг английски национал - Джаръл Куанса от Байер (Леверкузен).

Конса има договор с Астън Вила за още две години. Защитникът беше важен член на отбора на Англия, който спечели бронзовите медали на Световното първенство това лято. Той започваше във всеки мач до загубата с 2:1 от Аржентина в осминафиналите, когато се появи като резерва в 72-рата минута. До момента има 286 мача за Вила, откакто се присъедини от Брентфорд през 2019 година.

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Снимки: Imago

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