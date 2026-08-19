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Манчестър Юнайтед е близо до сделка за една от големите си цели

  • 19 авг 2026 | 12:43
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Манчестър Юнайтед е близо до сделка за една от големите си цели

Манчестър Юнайтед е близо до това да привлече халфа на Брайтън Карлос Балеба, към кого проявява сериозен интерес от повече от година. Според журналиста Дейвид Орнстийн “червените дяволи” са предложили за 22-годишния камерунец 60 милиона паунда плюс още пет милиона под формата на бонуси. Тази оферта е все още под исканата от “чайките” цена, но преговорите продължават и двата клуба работя за това да стигнат до споразумение за трансфера.

Според “Скай спортс” клубът от “Олд Трафорд” вече е договорил с играча личните му условия и той ще подпише договор за пет години. С неговото евентуално привличане “червените дяволи” ще завършат процеса по обновяване на халфовата линия, след като по-рано през това лято бяха привлечени Юри Тилеманс и Андрей Сантос. Майкъл Карик разполага, разбира се, и с Бруно Фернандеш и Коби Мейну. Мануел Угарте в момента е извън игра заради контузията на коляното, която получи по време на Световното първенство с Уругвай, а Мейсън Маунт също пропусна последните два мача от предсезонната подготовка.

Балеба се присъедини към Брайтън от Лил през лятото на 2023 г. и има 112 мача за клуба от южното крайбрежие. Миналия сезон той записа общо 35 срещи за "чайките", като пропусна няколко заради участието си на Купата на африканските нации.

През миналото лято от "Амекс Стейдиъм" искаха за него минимум 100 милиона паунда.

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Снимки: Imago

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