Морган Роджърс дебютира ударно за Челси, а Жоао Педро не спира с головете

Челси завърши предсезонната си подготовка с домакинска победа с 3:1 срещу Реал Сосиедад. Головете за лондончани отбелязаха рекордното ново попълнение Морган Роджърс (11’), който записа първи минути за лондончани, и Жоао Педро (47’, 77’), който вече има седем попадения в предсезонната подготовка. Йон Арамбуру (45’) отбеляза зрелищен гол за гостите.

Морган Роджърс и Максенс Лакроа записаха неофициалните си дебюти за Челси. Английският национал започна като ляво крило в нападателно трио с Жоао Педро и Коул Палмър. Лакроа бе един от тримата централни бранители, с които стартира Чаби Алонсо. Енцо Фернандес, който е спряган за трансфер в Манчестър Сити, остана на пейката за началото. Марко Палестра действаше като десен уинг-бек, а Педро Нето бе в същата роля по другия фланг. Рийс Джеймс застана до Мойсес Кайседо в халфовата линия. Николас Джаксън, Лиъм Делап, Дани Уелбек и Тосин Адарабиойо не бяха в групата за днешния двубой.

Рекордното попълнение Морган Роджърс, за когото Челси плати 117 милиона паунда, откри резултата още в десетата минута. Нето проби отдясно и центрира към Педро, който засече с глава. Ударът на бразилеца бе избит, но отблизо Роджърс направи добавка за 1:0.

След това обаче гостите бяха по-опасният отбор през тази първа част и оправяха много повече изстрели. Роберт Санчес направи две важни спасявания около 30-ата минута, но в самия край на полувремето испанският вратар капитулира след страхотно воле на Йон Арамбуру от границата на наказателното поле.

Челси се представи много по-силно след почивката. Домакините си върнаха преднината в самото начало на втората част. В 47-ата минута Палмър влезе отдясно в наказателното поле, на няколко пъти залъга бранителя до него, след което върна към Рийс Джеймс, който много добре центрира към далечната греда. Там Жоао Педро засече с глава, пращайки топката в близкия ъгъл.

Reece ➡️ Joao! — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 15, 2026

В 50-ата Педро имаше нова възможност, но този път стражът на гостите изби с крак.

След около час игра Алонсо направи четири промени, като един от играчите, които влязоха, бе Енцо Фернандес. Феновете на “Стамфорд Бридж” се разделиха в отношението си към аржентинеца, като част от тях го освиркаха, но повечето започнаха да скандират името му.

CHELSEA FANS BOOING ENZO FERNANDEZ WHILE BEING SUBSTITUTED ON AT STAAMFORD BRIDGE



🏟️ View from the stands



Chelsea vs Real Sociedad pic.twitter.com/CpJrVr6vkw — StatPad Football📊📈📉 (@StatPadFootball) August 15, 2026

В 77-ата минута Жоао Педро отбеляза седмия си гол в предсезонните контроли, след като без изведен по чудесен начин от Мало Густо и стреля покрай Ремиро за крайното 3:1.

В първия кръг от новия сезон на Премиър лийг Челси гостува на Фулъм Двубоят е на 24 август. Реал Сосиедад пък има визита на Бетис на 21 август.

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Снимки: Imago