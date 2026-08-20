Тотнъм се приближава до дуо от Ман Сити

Тотнъм е в напреднали преговори с Манчестър Сити за привличането на Савиньо и Омар Мармуш. Въпреки че все още няма нищо финализирано, разговорите между двата клуба напредват.
„Атлетик“ съобщи, че „шпорите“ бележат прогрес по сделката за Савиньо, като същевременно Мармуш също е сред играчите, за които се очаква да напуснат Сити това лято.
Савиньо не беше включен в групата от 21 играчи на Енцо Мареска за загубата на "гражданите" с 0:3 от Арсенал за „Къмюнити Шийлд“ в неделя. Мармуш пък влезе като резерва на Ерлинг Холанд през второто полувреме.
Евентуалните сделки за Савиньо и Мармуш ще допълнят едно вече натоварено лято за Тотнъм, който похарчи общо 229,5 милиона паунда за Сандро Тонали, Матеуш Фернандеш и Ян Пол ван Хеке.
Тотнъм преследваше Савиньо и през миналото лято. Тогава обаче „гражданите“ не искаха да продават бразилеца, който в началото на октомври, след края на трансферния прозорец, подписа нов договор до 2031 г.
Въпреки това Савиньо продължи да играе второстепенна роля в Сити, като започна като титуляр само в 7 мача от Премиър лийг през миналия сезон, в който отборът на Пеп Гуардиола завърши на второ място и спечели два домашни трофея.
Мармуш започна като титуляр 8 пъти в шампионата през миналия сезон, завършвайки кампанията с 8 гола в 36 мача. След това нападателят изигра 5 мача за Египет на Световното първенство, където тимът му достигна до осминафиналите.
Освен трансферите на Тонали, Фернандеш и Ван Хеке, „шпорите“ привлякоха със свободни трансфери защитниците Маркос Сенеси и Андрю Робъртсън, както и вратаря Мартин Дубравка.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages