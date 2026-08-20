Тотнъм се приближава до дуо от Ман Сити

Тотнъм е в напреднали преговори с Манчестър Сити за привличането на Савиньо и Омар Мармуш. Въпреки че все още няма нищо финализирано, разговорите между двата клуба напредват.

„Атлетик“ съобщи, че „шпорите“ бележат прогрес по сделката за Савиньо, като същевременно Мармуш също е сред играчите, за които се очаква да напуснат Сити това лято.

Савиньо не беше включен в групата от 21 играчи на Енцо Мареска за загубата на "гражданите" с 0:3 от Арсенал за „Къмюнити Шийлд“ в неделя. Мармуш пък влезе като резерва на Ерлинг Холанд през второто полувреме.

🚨 Tottenham Hotspur working on double deal to sign Savinho & Omar Marmoush from Manchester City. #THFC aiming to land both 22yo Brazil winger + 27yo Egypt forward as key targets to strengthen attack - not done but talks with #MCFC advancing @TheAthleticFC https://t.co/qeVeKoKzhG — David Ornstein (@David_Ornstein) August 19, 2026

Евентуалните сделки за Савиньо и Мармуш ще допълнят едно вече натоварено лято за Тотнъм, който похарчи общо 229,5 милиона паунда за Сандро Тонали, Матеуш Фернандеш и Ян Пол ван Хеке.

Тотнъм преследваше Савиньо и през миналото лято. Тогава обаче „гражданите“ не искаха да продават бразилеца, който в началото на октомври, след края на трансферния прозорец, подписа нов договор до 2031 г.

Въпреки това Савиньо продължи да играе второстепенна роля в Сити, като започна като титуляр само в 7 мача от Премиър лийг през миналия сезон, в който отборът на Пеп Гуардиола завърши на второ място и спечели два домашни трофея.

Мармуш започна като титуляр 8 пъти в шампионата през миналия сезон, завършвайки кампанията с 8 гола в 36 мача. След това нападателят изигра 5 мача за Египет на Световното първенство, където тимът му достигна до осминафиналите.

Освен трансферите на Тонали, Фернандеш и Ван Хеке, „шпорите“ привлякоха със свободни трансфери защитниците Маркос Сенеси и Андрю Робъртсън, както и вратаря Мартин Дубравка.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages