Мареска посочи кои двама играчи са настоящите капитани на Ман Сити

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд ще бъде един от капитаните на отбора за сезон 2026/27, според мениджъра на Сити Енцо Мареска. Изказването на италианеца е малко изненадващо, след като самият той преди десетина дни заяви, че не желае Холанд да бъде капитан.

Мареска обясни защо Холанд няма как да е капитан на Ман Сити

„Рубен Диаш и Ерлинг са настоящите капитани. Искам да изчакам края на трансферния прозорец, за да избера другите двама“, каза Мареска.

Бернардо Силва, предишният капитан на Манчестър Сити, напусна клуба през лятото в посока Реал Мадрид. 26-годишният Холанд е с Манчестър Сити от юли 2022 г. Договорът му с клуба е до лятото на 2034 г. С отбора норвежецът спечели Шампионската лига, две английски шампионски титли, две Купи на Футболната асоциация, а също така ликува с Купата на лигата и Висшата лига. Манчестър Сити излиза срещу Арсенал днес в мач за "Къмюнити шийлд".

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Снимки: Gettyimages