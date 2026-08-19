Астън Вила обяви трансферите на Руджери и Сузуки

Астън Вила обяви официално трансферите на Матео Руджери и Зион Сузуки. Италианският бранител бе привлечен от Атлетико Мадрид срещу 25 милиона евро плюс 1,5 милиона под формата на бонуси, докато японският страж, който бе пред трансфер в Пари Сен Жермен, пристига от Парма срещу 30 милиона евро плюс пет милиона под формата на бонуси.

24-годишният Руджери идва на “Вила Парк” след само един сезон в Атлетико, като идеята е той да замени Люка Дин, който се завърна в ПСЖ.

Привличането на 23-годишния японски национал Зион Сузуки пък засилва спекулациите около бъдещето на Емилиано Мартинес, който за поредно лято е свързван с изходящ трансфер. Бирмингамци обаче отхвърлиха ниска оферта от Ювентус за аржентинеца, след което “бианконерите” привлякоха стража на Тотнъм Гулиелмо Викарио. В последните два дни се появиха спекулации, че именно ‘шпорите” може да отправят оферта за Мартинес, който има договор с Астън Вила за още три години.

Руджери и Сузуки са съответно петото и шестото ново попълнение на бирмингамци за това лято. Преди това бяха привлечени халфовете Йохан Манзамби и Жоао Гомеш, както и крилото на Челси Алехандро Гарначо под наем със задължително откупуване. Към състава беше добавен и високо оцененият млад централен защитник Моду Кеба Сисе. От “Вила Парк” вече договориха и трансфера на Аарън Уан-Бисака от Уест Хам. Десният бек от ДР Конго ще се присъедини към бирмингамци първоначално под наем, като в споразумението е включена и задължителна клауза за откупуване след края на сезона.

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