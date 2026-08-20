Премиър лийг въвежда девет нови правила за сезон 2026/27, включително повече ВАР

През новия сезон в Премиър лийг ще бъдат въведени девет нови правила, целящи да подобрят зрелището. Много от насоките са насочени към намаляване на бавенето на играта, докато други предвиждат по-широко използване на технологиите. Голяма част от промените бяха успешно приложени на Световното първенство, където се отбеляза значително увеличение на времето, в което топката е в игра. На турнира в Северна Америка топката е била в игра средно малко над един час, в сравнение с малко под 57 минути в Катар през 2022 г.

Did you know that only those who have won the Premier League are allowed to touch the trophy? 🏆



David Seaman didn't! 😅 pic.twitter.com/gSJWhugWm1 — Premier League (@premierleague) August 20, 2026

Докато много от новите правила ще бъдат приветствани, някои може да бъдат посрещнати с безпокойство, тъй като означават по-честа употреба на ВАР, който остава източник на недоволство за много фенове.

Ето обобщение на новите разпоредби:

Тъчове: Странични хвърляния, които не са изпълнени в рамките на пет секунди, ще бъдат присъждани на противниковия отбор. Това обаче няма да важи за дългите хвърляния, които се считат за заучени положения.

Удари от вратата: Вратарите също получават лимит от пет секунди. Ако ударът не бъде изпълнен в този срок, съдията ще има правомощието да отсъди корнер за атакуващия отбор.

Паднали играчи: Ако играч падне на земята без видима причина, спирайки играта, той трябва да напусне терена, дори и да не е прегледан от физиотерапевт. Правилото обаче няма да се прилага, ако срещу играча е извършено нарушение и извършителят е получил картон.

Смени: Сменените играчи вече не могат да напускат терена с бавно темпо. Сега те трябва да излязат в рамките на 10 секунди. Ако не го направят, влизащият на тяхно място играч ще трябва да изчака една минута, преди да се включи в играта.

Прекъсване за вратаря: Гледката на вратари, които симулират контузия, за да бавят времето, също е взета под внимание. Сега, ако вратар бъде прегледан от физиотерапевт, мениджърът ще има 10 секунди да посочи играч, който да напусне терена за една минута. Ако не реши в рамките на 10 секунди, капитанът автоматично ще излезе за 60 секунди. Правилото няма да се прилага, ако вратарят е бил фаулиран или кърви.

Игра с ръка при удар от вратата: Правилата относно играта с ръка по време на изпълнение на удар от вратата са изчистени. Сега всяко докосване на топката по време на изпълнението ще се счита за вече изпълнен удар. Следователно, ако някой играч докосне топката с ръка, автоматично ще бъде отсъдена дузпа.

Втори жълти картони: Както видяхме на Световното първенство, ВАР вече може да бъде използван за преразглеждане на показани втори жълти картони. Технологията обаче няма да се използва за потенциални втори картони, които не са били показани.

Голове от статични положения: ВАР ще се използва и за преглед дали е извършено нарушение преди изпълнението на статичното положение. Ако бъде забелязано нарушение, голът ще бъде отменен и статичното положение ще бъде изпълнено отново.

Погрешна самоличност: ВАР вече може да се намесва, за да гарантира, че правилният играч е наказан за нарушение. Правилото няма да се прилага както на Световното първенство, където Мигел Алмирон от Парагвай беше наказан за симулация, след като първоначално играч на САЩ получи картон за нарушение. Във Висшата лига то трябва да е за същото нарушение, например в случай на объркване в пренаселено наказателно поле.

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