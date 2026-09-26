Ейре и Израел този път не се победиха

Националните отбори на Ейре и Израел завършиха при напрегнато равенство 1:1 в двубой от 4-тия кръг на Група В3 в Лига В на Лигата на нациите. Срещата се проведе при сериозни мерки за сигурност зад затворени врати на стадион „ТСЦ Арена“ в Бачка Топола, Сърбия, а попаденията бяха дело на Трой Парът ('39-дузпа) за ирландците и на Дор Перец ('46) за символичните гости. Мачът отново премина под знака на сериозно политическо напрежение, като футболистите на Ейре и този път, както в първата среща, отказаха традиционните ръкостискания преди мача, наведоха глави по време на химните и играха с черни ленти на ръкавите.

Резултатът в срещата бе открит в 39-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Дор Перец срещу бранителя Джими Дън в наказателното поле. Зад топката застана Трой Парът, който изпълни хладнокръвно от бялата точка и прати топката в мрежата за 1:0.

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Израел обаче изравни резултата веднага след почивката, в 46-ата минута на двубоя. Оскар Глух отправи изстрел от границата на пеналта, ирландски защитник не се намеси добре и позволи на топката да попадне право в капитана Дор Перец, който я насочи покрай вратаря за 1:1.

До края на срещата символичните гости бяха по-лизо до пълния обрат, но късметът покри Ейре на два пъти. Израелските футболисти нацелиха гредите в две отделни ситуации – първо след воле на Оскар Глух, а след това и при техничен удар на резервата Ярден Шуа.

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Този резултат не бе особено желан и от двата отбора,к ато Ейре заема третото място в групата с актив от 5 точки. Съставът на Израел остава на последната четвърта позиция в подреждането, като заема дъното в класирането с 2 точки.

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