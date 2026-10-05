Грандове от Англия в битка за хърватски нападател

Три от водещите английски клуба – Манчестър Юнайтед, Арсенал и Челси – проявяват сериозен интерес към острието на Фрайбург Игор Матанович, съобщава изданието „Каутофсайд“. Скаути на трите тима редовно следят изявите на 23-годишния хърватски национал от началото на сезон 2026/27.

Силната форма на Матанович бързо привлече вниманието на грандовете, след като той записа шест попадения в първите си седем срещи във всички турнири.

Всеки от заинтересованите клубове има своите мотиви за потенциална сделка. Арсенал пропусна възможността да привлече чист нападател през лятото и вижда в хърватина отлична алтернатива на Кай Хаверц. На „Олд Трафорд“ търсят повече дълбочина в офанзивната линия заради физическите проблеми на Бенямин Шешко, докато стратегията на Челси традиционно остава насочена към инвестиции в млади и перспективни таланти.

Матанович премина във Фрайбург през юли 2025 г. През лятото на 2026 г. цената му се движеше около 35 милиона евро, но силният му старт повиши финансовите претенции на германския клуб до 58 милиона евро. За сравнение, специализираният портал „Трансфермаркт“ оценява правата на нападателя на 30 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages